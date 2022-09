Ukrainassa koulut alkavat ensi kertaa Venäjän hyökkäyksen jälkeen – lähiopetuksen edellytyksenä on koulusta löytyvä ilmaiskuilta suojaava bunkkeri

Ikkunaton kellaritila on koruton. Se oli ennen pukuhuone, mutta nyt sen on tarkoitus toimia väestönsuojana ilmaiskujen varalta. Vaikka taisteluja käydään Kiovasta katsottuna kaukana idässä ja etelässä Venäjän vetäydyttyä pääkaupungin liepeiltä huhtikuussa, on Venäjä tehnyt ilmaiskuja pääkaupunkiin myös kesän aikana.