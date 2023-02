Ukrainassa Luhanskin kuvernöörin mukaan Venäjä on lisännyt hyökkäyksiään alueella – "Hyökkäykset ovat jokapäiväisiä"

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi torstaina raportissaan, että Venäjän suurhyökkäys Luhanskin alueella on alkanut tai alkamassa. Instituutin mukaan venäläiset ovat onnistuneet jo etenemään hieman, mutta koko hyökkäyksen onnistuminen on silti epävarmaa.