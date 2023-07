Ukrainassa tulee täyteen 500 päivää Venäjän hyökkäyssotaa – sota on vaatinut kymmeniätuhansia siviiliuhreja ja ajanut miljoonat ukrainalaiset kodeistaan

Sota on aiheuttanut valtavaa inhimillistä kärsimystä. Taisteluissa kuolleiden tarkkoja määriä on vaikea arvioida, mutta sekä Venäjältä että Ukrainalta on kuollut ainakin kymmeniätuhansia sotilaita. YK:n mukaan sota on vaatinut yli 25 000 siviiliuhria. Lapsia on kuollut yli 500 ja haavoittunut yli tuhat.