Ulkoministeri Blinken paljasti Yhdysvaltain yrittävän saada koripallotähti Brittney Grinerin ja toisen vangin vapaaksi

Moskovan lentokentällä pidätetty koripallotähti Griner, 31, on ollut vangittuna helmikuun puolivälistä lähtien. Grinerin matkatavaroista löytyi hasisöljyä. Whelan, 52, on puolestaan entinen merijalkaväen sotilas ja turvallisuusalanyrityksen omistaja, joka pidätettiin moskovalaisessa hotellissa vuonna 2019. Yhdysvaltain ulkoministeriön luokittelun mukaan molemmat Griner ja Whelan on pidätetty väärin perustein.