Ulkoministeri Blinkenin neuvonantaja STT:lle: USA toivoo Suomen ja Ruotsin liittyvän Natoon yhtä aikaa

Chollet on työskennellyt Yhdysvaltain ulkoministeriön lisäksi myös eri tutkimuslaitoksissa ja kirjoittanut kirjoja ulkopolitiikasta. Hallinnosta hänellä on työkokemusta niin Valkoisesta talosta kuin puolustusministeriöstä. Viimeksi mainittuun Chollet viittaa kertoessaan tietävänsä, kuinka läheinen kumppani Suomi on ollut Natolle jo vuosien ajan.