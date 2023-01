Ulkoministeri Haavisto HS:lle: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle kaksi aikaikkunaa

Suomen ulkoministerillä Pekka Haavistolla (vihr.) on mielessään kaksi aikaikkunaa, jolloin Turkki voisi ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden, kertoo Helsingin Sanomat. Toinen on helmi–maaliskuussa, hyvissä ajoin ennen Turkin vaaleja, jotka järjestetään 18. kesäkuuta. Toinen mahdollisuus on Turkin vaalien jälkeen ja ennen Naton huippukokousta, joka järjestetään tänä vuonna Liettuassa Vilnassa 11.–12. heinäkuuta.