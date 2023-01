Ulkoministeri Haavisto: Suomella ei ole tietoa uusista Turkin vaatimuksista

Erdoganin vaatimuksista kertoo ruotsalaislehti Expressen. Turkki on vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia palauttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä. Turkin vaatimat lukumäärät ovat vaihdelleet, mutta Ruotsilta on vaadittu 73 ihmisen palauttamista. Haaviston mukaan nyt esitetty 130 henkilöä on toistaiseksi suurin esitetty lukumäärä.