Yhdysvaltain päätös F-16-hävittäjistä erittäin tärkeä, korostavat ulkopolitiikan asiantuntija ja sotatieteiden dosentti

– Poliittisesti tämä on hirveän tärkeä viesti, että nyt ollaan valmiita tekemään jotain, mihin ei olla aiemmin oltu valmiita, ja investoimaan yhä enemmän. Tässä sodassa on ylitetty kerta toisensa jälkeen näitä niin sanottuja punaisia linjoja. Tämä on viimeisin eikä välttämättä viimeinen, Käihkö sanoo STT:lle.