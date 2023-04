UM: Sudanissa olevien suomalaisten tilanne näyttää hyvältä, evakuointeja jatkettu yöllä – "Se on vaarallinen ympäristö edelleen"

Tannerin mukaan suurin haaste on siirtyminen kokoontumispaikkaan pääkaupungin Khartumin sisällä. Hän alleviivaa tilanteen olevan hyvin erilainen eri osissa kaupunkia. Myös suomalaisten tilanne on erilainen sen mukaan, missä osassa kaupunkia he ovat olleet suojassa.