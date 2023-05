UNHCR: Noin 6 000 ihmistä paennut taisteluita Sudanista Keski-Afrikan tasavaltaan

OCHA:n mukaan liikenne Sudanin ja Keski-Afrikan tasavallan välillä on häiriintynyt vakavasti, ja se on nostanut välttämättömyystarvikkeiden hintoja merkittävästi. Järjestö ilmaisi huolensa siitä, millaiset vaikutukset tällä on Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa asuviin noin 120 000 ihmiseen, jotka ovat välittömän ruoka-avun tarpeessa.