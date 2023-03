Unkari ja Turkki "vilkuilevat toisiaan" Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinneissa, uskoo tutkija

Unkari ja Turkki ainakin vilkuilevat toisiaan, vaikka ne eivät suoraan koordinoi asiassa, arvioi tutkija Katalin Miklossy Helsingin yliopistosta. Kuvassa Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan (kesk.). LEHTIKUVA/AFP/PRESS OFFICE OF THE PRESIDENCY OF TURKEY