Unkarin pääministeri Orban varoitti Eurooppaa ajautumasta sotaan Venäjän kanssa – vakuutti maansa säilyttävän taloussuhteet Kremliin

Unkari on tapansa mukaan vetänyt epämääräistä linjaa Venäjän hyökkäyssodan suhteen. Yhtäältä Orban on tuominnut hyökkäyksen Ukrainaan ja Unkari on ollut mukana EU:n pakotepaketeissa Venäjää kohtaan, mutta toisaalta Unkari on kieltäytynyt tukemasta Ukrainaa aseellisesti ja pyrkinyt ylläpitämään suhteita myös Kremliin. Orban on Ukrainan tukemisen sijaan peräänkuuluttanut rauhanneuvotteluja ja syyttänyt EU:n pakotteita Unkarin korkeasta inflaatiosta.