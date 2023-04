Upin Lindén: Trumpin oikeusprosessista voi olla hänelle hyötyä vaalikamppailussa

Lindén huomauttaa, että tapaukseen liittyy myös mielenkiintoinen rasismia koskeva sävy. Sen lisäksi, että Trump on puhunut poliittisesta ajojahdista, hän on sanonut, että kyseessä on rasistinen ajojahti valkoista miestä vastaan. Kaksi keskeistä syyttäjää ovat mustia. Tämä on Lindénin mukaan aika taitavaa, ja tällä on myös iso yhteiskunnallinen merkitys.