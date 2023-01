Yhdysvaltain edustajainhuone ei saanut valittua puhemiestä keskiviikkonakaan, istunto jatkuu torstaina

Keskiviikkoisissa äänestyksissä kapinaryhmän ääniä kerännyt floridalaisedustaja Byron Donalds on New York Timesin mukaan poikkeuksellinen ehdokas tehtävään. Tavallisesti puhemieheksi valitaan kokenut poliitikko, mutta Donalds on vasta toisen kauden kongressiedustaja. Tai hän olisi, mutta yksikään kongressiedustaja ei ole päässyt vannomaan virkavalaansa puhemiesäänestyksen jumiutumisen vuoksi.