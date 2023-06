USA:n korkein oikeus kielsi "positiivisen syrjinnän" korkeakoulujen pääsykokeissa

Yhdysvaltain korkein oikeus on kieltänyt niin kutsutun positiivisen syrjinnän korkeakoulujen pääsykokeissa. Etnisen taustan huomioon ottaminen pääsykokeissa on vuosikymmeniä vanha käytäntö, joka on lisännyt vähemmistöjen koulutusmahdollisuuksia.