USA:n suurlähettilään mukaan Suomi ja Yhdysvallat ovat jo liittolaisia – Nato-jäsenyys antaa asialle muodollisen sinetin

Länsimaiden laaja rintama on tukenut Ukrainaa sen jouduttua tasan puoli vuotta sitten Venäjän uuden, laajamittaisen hyökkäyksen kohteeksi. Ylivoimaisesti tärkeintä ja mittavinta on ollut tuki Yhdysvalloista. Pelkkä aseapu rahassa mitattuna on jo yli 10 miljardia dollaria.