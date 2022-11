Yhdysvaltalaislähde AP:lle: Kaksi kuollut venäläisohjusten iskeydyttyä Puolaan – Venäjä kiistää, USA:n puolustusministeriö tutkii asiaa

Unkarissa pääministeri Viktor Orban on kutsunut koolle maan puolustusneuvoston, koska öljyntuonti Venäjältä Unkariin johtavasta öljyputkesta on loppunut ja Puolaan on iskeytynyt ohjus, kertoi pääministerin tiedottaja Zoltan Kovacs Twitterissä.