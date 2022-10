USA:n ulkoministeri Blinken: Kylmän sodan jälkeinen aika on tullut päätökseensä

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin mukaan sota Ukrainassa on tuonut kylmän sodan jälkeisen ajan päätökseensä. Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa puhuneen Blinkenin mukaan meneillään on tiivis kilpailu siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja tämän kilpailun keskiössä on teknologia.