Uudessa-Seelannissa myrskyn vuoksi kuolleiden määrä kasvanut viiteen

Uusi-Seelanti on julistanut kansallisen hätätilan myrskytuhojen vuoksi. Kyseessä on vasta kolmas hätätila maan historiassa. Myrsky iski maihin sunnuntaina ja on jo hiipunut Tyynellemerelle palattuaan, mutta Uuden-Seelannin ilmatieteen laitos odottaa yhä jopa 40 millimetrin sateita tunnissa itäisille alueille torstaina.