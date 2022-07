Uusi laboratorio vie Kiinan avaruusaseman lähemmäksi valmistumista

Avaruusasema on iso osa Kiinan avaruusohjelmaa. Kiina on kolmas maa maailmassa, joka laukaisi onnistuneesti ihmisen kiertoradalle. Kiina on myös lähettänyt robottimönkijöitä Marsiin ja Kuuhun. Ensi vuonna maa suunnittelee uuden teleskoopin lähettämistä avaruuteen.