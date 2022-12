Vaasalaisjalkapalloilija julkaisi vetoomuksen kuolemanvaarassa olevan entisen pelikaverinsa puolesta – ihmisoikeusjärjestöjen mukaan useat iranilaiset vaarassa joutua heti teloitetuksi

Iranin oikeuslaitoksen mukaan ainakin 11 ihmistä on saanut kuolemantuomion mielenosoituksiin liittyen. Iranin huiviprotesteja on myös tuettu useissa mielenosoituksissa maailmalla. Kuvassa on mielenosoittajia Pariisissa syyskuussa. LEHTIKUVA / AFP