Vakoiluilmapallot leijailivat historiankirjoista sosiaaliseen mediaan ja uutisotsikoihin – keskustelu käy kuumana, mutta alas ammutuista kappaleista ei tiedetä juuri mitään

Moilasen käsityksen mukaan on epäilty, että vakoilupallolla on pyritty tekemään jonkinlaista signaalitiedustelua, eli mittaamaan esimerkiksi erilaista sähkömagneettista säteilyä. Tämä edellyttää todennäköisesti sitä, että pallossa on myös jonkinlaista laskentakapasiteettia, käytännössä tietokoneita. Todennäköisesti mukana on ollut myös jonkinlainen lähetin, jolla tietoa on siirretty eteenpäin, sekä ohjainkalustoa ja moottori.