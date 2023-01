Valko-Venäjällä alkaa Lukashenkan päävastustajan oikeudenkäynti – Svjatlana Tsihanouskajan tyhjä penkki tuomiolla

Oppositiojohtajan mukaan Lukashenka on luovuttanut kontrollin alueista, joihin venäläisjoukkoja on asemoitu. Muualla hän on yhä vallanpitäjä venäläisten tuella. Lukashenkan ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin yhteispeli on kuitenkin harmonista, Tsihanouskaja sanoo.