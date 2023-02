Valko-Venäjän Lukashenka matkaa tiivistämään suhteita Kiinaan

Kiinan ulkoministeri Qin Gang on toivonut Lukashenkan vierailun syventävän maiden suhteita. Tiivistyvä yhteistyö Kiinan kanssa olisi tärkeää myös Lukashenkalle, joka on länsimaiden laajojen pakotteiden kohteena. Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena tunnettu Lukashenka on sallinut Venäjän käyttää Valko-Venäjän maaperää Ukrainaan hyökkäämiseen.