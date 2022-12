Valko-Venäjän oppositiojohtaja Tsihanouskaja: Putinista yhä riippuvaisempi Lukashenka on vain pahentanut kansalaisten sortoa – joukkojen lähetys Ukrainaan olisi kuitenkin tälle liian suuri riski

Lukashenka tuskin ottaa riskin lähettää sotilaita UkrainaanValko-Venäjä on sallinut Venäjän käyttää maaperäänsä hyökkäykseen Ukrainaan, mutta omia joukkojaan se ei ole Ukrainaan lähettänyt. Se olisi Lukashenkalle poliittinen itsemurha, jonka hän myös itse ymmärtää, Tsihanouskaja sanoo. Hänen mukaansa selkeä enemmistö valkovenäläisistä vastustaa sotaa Ukrainassa.– Valkovenäläiset sotilaat eivät ikinä liittyisi sotaan Venäjän armeijan https://kanssa.Valkovenäläiset ovatkin osoittaneet kapinointia Lukashenkan päätöstä vastaan. Valkovenäläisiä on kyllä lähtenyt sotimaan Ukrainaan, mutta ei Venäjän, vaan Ukrainan puolelle. Lisäksi valkovenäläiset vapaaehtoiset jakavat tietoja venäläisten joukkojen liikkeistä. Valkovenäläiset ovat myös estäneet venäläisten joukkojen etenemistä sabotoimalla esimerkiksi rautateitä.– Suurin riski sotilaiden lähettämiselle Ukrainaan oli sodan alussa, kun Venäjä saavutti pieniä voittoja sodassa. Nyt kun on käynyt selväksi, että Venäjän sota on epäonnistunut, Lukashenka ei halua olla osa sitä, Tsihanouskaja https://sanoo.Lukashenka äärimmäisen riippuvainen Venäjästä