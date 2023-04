Valkoinen talo: Taleban on tappanut Kabulin lentokentän pommi-iskun pääsuunnittelijan

Taleban ja Isis ovat pitkään kiistelleet alueista Afganistanissa. Isisin onkin arvioitu olevan Talebanin hallinnon suurin turvallisuusuhka tulevaisuudessa. Taleban on vakuuttanut, että sen hallinto on täysin kontrollissa maan turvallisuudesta ja että Isisin uhkia on eliminoitu laajalti. Lisäksi talebanit ovat kieltäneet terroristiverkosto al-Qaidan läsnäolon maassa.