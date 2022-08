Valkoisten kaupunki menestyy ja houkuttelee rotuerottelun virallisesti taakseen jättäneessä Etelä-Afrikassa

Oranialaisten perusteluiden uskottavuudesta voi olla montaa mieltä, mutta kaupunki on herättänyt joka tapauksessa paljon kiinnostusta. Talous kukoistaa ja asukasluku on kymmenkertaistunut alkuperäisestä noin 2 500:aan. Orania houkuttele vuosittain jopa 10 000 vierailijaa, ja matkailu on kaupungin tärkeä tulonlähde.