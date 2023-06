Vankilassa viruva Navalnyi vakuutti olevansa hyvällä mielellä syntymäpäivänään

Vankilassa oleva venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi, 47, vakuutti sunnuntaina olevansa hyvällä mielellä syntymäpäivänään, vaikka se on jo kolmas peräkkäinen telkien takana. Navalnyi on aikaisemmin kertonut olojensa vankilassa olevan varsin kurjat. Oppositiopoliitikko on myös toistuvasti lukittu eristysselliin pienimmästäkin rikkeestä.