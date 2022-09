Vastahyökkäys Hersonissa oli odotettu viesti Ukrainan kotirintamalle ja läntisille tukijoille, sanovat tutkijat

– Riippuu kauhean paljon meistä (länsimaista), miten tämä sota jatkuu. Vastuu on myös meillä ja on poliittinen päätös, olemmeko valmiita kantamaan sitä vastuuta ja tekemään riittävästi Ukrainan eteen. Minusta ei näytä, että olemme, joten seuraavaksi paras ratkaisu on se, että ryhdytään miettimään, miten muuten päästäisiin rauhaan -- ei pysyvä sotatila ole etenkään ukrainalaisten intressissä, Käihkö sanoo.