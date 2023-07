Venäjä iski lennokeilla Kiovaan toista päivää peräkkäin – ISW: Lennokki-iskut todennäköisesti vastaus Nato-huippukokoukseen ja mahdollinen viesti Erdoganille

Venäjän alkuviikon lennokki-iskut ovat todennäköisesti vastaus Vilnan huippukokoukseen ja Mustanmeren viljasopimukseen liittyvä uhkaus, yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) arvioi eilisessä raportissaan. Tarkoituksena on ajatushautomon mukaan todennäköisesti estää Naton jäseniä antamasta lisää sotilaallista apua Ukrainalle.