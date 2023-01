Venäjä ja Kiina ovat lisänneet vaikutusvaltaansa Länsi-Balkanilla käyttämällä hyväkseen EU:n aiheuttamaa pettymystä – Serbiassa Kiinan johtajalle kaavailtiin jopa omaa patsasta

– Se, minkä hän on onnistunut tekemään, on se, että hän on näyttänyt kansalaisille, että taloudellinen kasvu on mahdollista samalla kun demokratia heikentyy. Tämä on luonut mielikuvan, että ongelmista selviäisi ilman demokratiaa, mikä on tietenkin erittäin huolestuttavaa, Simic sanoo.