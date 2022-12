Venäjä jatkanee iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, uskoo Britannian puolustusministeriö

Ministeriön mukaan Venäjä on lokakuun jälkeen toistuvasti iskenyt sähkönjakeluverkkoon pääasiassa risteilyohjuksilla. Sen kyky jatkaa iskuja on kuitenkin heikentynyt, koska Venäjä on jo käyttänyt suuren osan iskuihin soveltuvista ohjuksistaan taktisiin kohteisiin.