Venäjä on ajanut itsensä nurkkaan Ukrainassa, ja sinne se saattaa jäädäkin

Taistelu Mariupolin Azovstalin teollisuusalueesta on jatkunut viikkoja. Venäjä on kertonut, että liki tuhat Azovstalissa ollutta ukrainalaissotilasta olisi antautunut, mutta tätä ei ole pystytty vahvistamaan. Teollisuusalueen uumenissa on vielä jäljellä ukrainalaisjoukkoja, ja tilannekuva on yhä epäselvä.