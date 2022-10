Venäjä on hätää kärsimässä Ukrainan sodassa, mutta se ei ole tae tulevasta, sanoo amerikkalainen huippuasiantuntija

Kofmanin mukaan aivan viime päivinä Venäjä on edennyt pisteeseen, josta ei ole ehkä paluuta. Liikekannallepanon lisäksi Venäjä julisti neljän Ukrainan alueen kuuluvan itselleen. Omin päin ja täysin valheellisesti tehty julistus merkitsi kuitenkin sitä, että nyt Venäjän hallinto on täysin sitoutunut sotaan ja että sen on enää hyvin hankala muuttaa sodalle asettamiaan minimitavoitteita.