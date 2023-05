Venäjä perusti poikkeushallinnon Ukrainan rajan lähelle sabotaasiryhmän hyökkäyksen vuoksi

Kremlin edustaja Dmitri Peskov kertoi jo aikaisemmin, että Venäjän presidentille Vladimir Putinille on kerrottu ryhmästä. Peskovin mukaan sabotaasiryhmän tarkoituksena on viedä huomio pois siitä, että Ukraina on menettänyt Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa. Ukraina on myöntänyt, että venäläiset ovat päässeet kaupunkiin, mutta väittää, että ukrainalaisia joukkoja on edelleen osissa kaupunkia.