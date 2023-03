Venäjä syytti Ukrainaa iskusta alueelleen, Ukraina kutsui syytöksiä provokaatioksi

Harkovan alueen sotilashallinto on kertonut verkkosivuillaan, että Kupjanskin alueella on aloitettu lapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten asukkaiden pakolliset evakuoinnit. Päätöstä perusteltiin epävakaalla turvallisuustilanteella, joka on seurausta venäläisjoukkojen jatkuvasta tykistötulesta alueella.