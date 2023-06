Venäjä vastaa EU:n pakotepakettiin lisäämällä uusia nimiä mustalle listalleen

EU lisäsi pakotelistalleen 71 henkilöä ja 33 yhteisöä. Listalle lisättyjen joukossa on ukrainalaisten museoiden ryöstöistä ja ukrainalaisten lasten sieppauksista vastanneita henkilöitä. EU on määrännyt pakotteita tähän mennessä noin 1 800 henkilölle. Heille on määrätty kielto matkustaa EU-maihin tai EU-maiden kautta ja heidän varansa EU:n alueella voidaan takavarikoida.