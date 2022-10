Venäjä vetäytyi Mustanmeren viljanvientisopimuksesta – asiantuntijan mukaan kyse on yrityksestä painostaa ulkovaltoja Kremlin tavoitteiden taakse

Sopimuksen katkeaminen voi aiheuttaa ruokapulaa köyhimmissä maissaSopimus viljakuljetuksien turvaamisesta neuvoteltiin kesällä Turkin johtamissa neuvotteluissa Ukrainan ja Venäjän välille. Viikonloppuna Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta ja väitti syynä olevan Ukrainan Krimille tekemät iskut. Vehnän hinta oli maanantaina nousussa Venäjän viikonlopun ilmoituksen jälkeen. Vehnän joulukuun futuuri nousi Euronext-viljapörssissä 351 euroon tonnilta eli neljä prosenttia pörssin auettua https://maanantaina.Luonnonvarakeskus Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi sanoo STT:lle, että kesällä neuvoteltu sopimus viljankuljetuksien turvaamiseksi vaikutti merkittävästi viljan markkinahinnan alenemiseen.– YK:n arvion mukaan jopa 8-9 miljoonaa tonnia on saatu vietyä ulos tämän sopimuksen ansiosta, eli vaikutus on ollut merkittävä. Se on varmasti vaikuttanut siihen, että maailmalla viljan hinnat ovat tulleet alaspäin, hän https://sanoo.YK:n tilastojen mukaan viljan hinnat tulivat sopimuksen myötä alas kevään huippulukemista jopa 15 prosenttia, Niemi sanoo. Hintaan on vaikuttanut myös se, että tänä vuonna maailmalla on saatu suhteellisen normaali https://viljasato.Viljankuljetuksien jatkuminen rauhoittaisi maailmanmarkkinoita merkittävästi ja pitäisi viljan hinnat alhaisina, Niemi https://sanoo.Jos kuljetukset keskeytyvät jälleen, kärsijöinä ovat maailman köyhimmät valtiot. Esimerkiksi vuosien sisällissodasta kärsivälle Jemenille ja itäisen Afrikan maille Ukrainan vilja on ollut elintärkeää.– Arviona on, että Ukrainalla oli ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua varastossa jopa 20 miljoonaa tonnia viljaa, joka oli tarkoitus viedä ulos. Sen lisäksi, että itse kuljetukset ovat vaarantuneet Mustanmeren taisteluiden vuoksi, Ukrainan viljavarastot ovat kärsineet sodan aikana vaurioita, Niemi sanoo.– Lisäksi on todettu, että Venäjä on varastanut viljaa ja saattanut myydä sitä maailmanmarkkinoille https://omanaan.Turkki toivoo kuljetuksien jatkumista