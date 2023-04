Venäjällä pidätetty yhdysvaltalaistoimittaja sai syytteen vakoilusta

Wall Street Journalin toimittajasta tuli viime kuun lopulla tiettävästi ensimmäinen vakoiluepäilyjen vuoksi vangittu ulkomainen toimittaja Venäjällä sitten Neuvostoliiton päivien. 31-vuotias Gershkovich on lehden Moskovan-toimituksen kirjeenvaihtaja. Hän on syntynyt Venäjällä, mutta muutti perheensä mukana lapsena Yhdysvaltoihin ja on Yhdysvaltojen kansalainen.