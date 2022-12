Ukrainan sotaa arvostellut toisinajattelija tuomittiin yli kahdeksaksi vuodeksi vankilaan Venäjällä

– Taas yksi häpeämätön ja laiton tuomio Putinin tuomioistuimelta, joka ei tule vaientamaan Iljaa eikä sen pitäisi pelottaa rehellisiä ihmisiä Venäjällä. Tämä on taas yksi syy sille, miksi meidän on jatkettava taisteluamme, enkä epäile hetkeäkään, ettemmekö me voittaisi lopulta, Navalnyi kirjoitti.