Venäjällä yritetään värvätä pidätettyjä ja teollisuuden työntekijöitä – ihmisoikeusjärjestöille tulvii avunpyyntöjä liikekannallepanon uhkaamilta

Rekrytointia varten on tavoiteltu useassa tapauksessa myös miehiä, joilla ei ole minkäänlaista sotilaskoulutusta tai -kokemusta. Monet ovat lähteneet pakosalle, sillä Venäjän lain mukaan määräys astua palvelukseen on annettava henkilökohtaisesti ja vastaanottajan on se kuitattava.