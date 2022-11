Venäjälle vakoilleiden ruotsalaisveljesten uskotaan välittäneen salaisia tietoja vessassa olevien piilojen kautta – toinen teki merkittävän uran turvallisuuselimissä, toinen teki muistiinpanoja pakoreiteistä

– On kuitenkin tosiasia, että Suomella ja Ruotsilla on hyvin tiivis kumppanuussuhde. Siinä varmasti vaihdetaan tiedustelutietoa. Koska Ruotsin hyvin kriittisistä tiedusteluviranomaisista on löytynyt myyriä, on myös mahdollista, että Suomea koskevaa ja Suomesta peräisin olevaa tiedustelutaitoa on heidän kauttaan päätynyt paikkoihin, joihin ei tulisi päätyä, lehtori Panu Moilanen sanoo.