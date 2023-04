Venäjän armeijan ja Wagner-joukkojen yhteistyö on brittitiedustelun mukaan tehostunut Bahmutissa

Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainalla on merkittäviä vaikeuksia Bahmutissa olevien joukkojensa huollossa. Tiedusteluraportin mukaan Ukraina on kuitenkin kyennyt siirtämään sotilaansa järjestäytyneesti pois niistä osista Bahmutia, joista puolustajien on ollut pakko vetäytyä.