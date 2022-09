Venäjän hyökkäyssota sotki Saksan suunnitelmat päästä kokonaan eroon ydinvoimasta vuoden loppuun mennessä – myös kansalaisilta löytyy nyt tukea ydinvoiman käytölle

Venäläinen kaasu halutaan korvata nopeastiNyt EU:n suurin talous etsii uusia keinoja venäläisen energian korvaamiseksi. Saksa on ilmoittanut aikovansa korvata kaiken energian tuonnin Venäjältä niinkin nopeasti kuin vuoteen 2024 mennessä. Vielä viime vuonna Venäjän osuus Saksan kaasuntuonnista oli noin 55 prosenttia. Kesäkuuhun mennessä osuus oli laskenut 26 https://prosenttiin.Ronkaisen mukaan ydinvoimapolitiikka onkin muutoksessa.– Nyt kun Venäjä-riippuvuudesta pyritään pääsemään irti, niin ydinvoima on siinä luontainen vaihtoehto, Ronkainen https://sanoo.Ronkainen arvioi, että myös paine ydinvoiman käyttöön kasvaa ensi talvena https://kasvaa.Myös kansalaisilta on näyttänyt löytyvän tukea ydinvoiman käytön jatkamiseen. Saksalaislehti Der Spiegelin teettämän kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia vastaajista tuki olemassa olevien ydinvoimaloiden käytön jatkamista ainakin ensi vuoteen asti. Reilu 40 prosenttia kannatti jopa uusien ydinvoimaloiden https://rakentamista.Mitään suuria muutoksia ei silti välttämättä ole luvassa.– Saksassa kun tapahtuu muutoksia, niin rummut eivät pärise, vaan kaikki muutokset ovat pienimuotoisia ja teknisiä. Tämäkin päätös perustuu ministeriöiden tekemiin stressitesteihin energiaturvallisuudesta, Ronkainen https://sanoo.Myös hiilen käyttöä joudutaan lisäämään tilapäisesti