Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa alkaa kansanäänestysten näytelmä

– Nyt teidän on aika valita. Venäläismiehille kyseessä on valinta elämän ja kuoleman, terveyden tai vammautumisen välillä. Venäläisnaisille valinta on joko menettää aviomiehensä, poikansa tai lapsenlapsensa tai yhä yrittää suojella heitä kuolemalta ja sodalta, Zelenskyi sanoi puheessaan.