Venäjän mukaan Mariupolissa terästehtaalle piiritetyt haavoittuneet ukrainalaissotilaat voidaan evakuoida

Azovstalin tehdaskompleksin alueella on kerrottu olevan edelleen satoja ukrainalaissotilaita, joista osa on vakavasti haavoittuneita. Ukraina on ollut yhteydessä useisiin maihin ja moniin kansainvälisiin organisaatioihin, jotta sotilaat saataisiin pois tehtaalta. Ukrainan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan myös Suomeen oltaisiin oltu yhteydessä.