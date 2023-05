Venäjän pitkäaikainen vakoiluhaittaohjelma on maan kybertiedustelun selkäranka, jonka Yhdysvallat nyt kertoo katkaisseensa

Yhdysvaltojen mukaan haittaohjelman kehityksen takana on FSB:n alainen yksikkö. WithSecuren vanhempi tutkija Sami Ruohonen kertoo, että tarkemmin sanottuna kyseessä on FSB:n Center 16:n alla toimiva ryhmä, joka on julkisesti tunnettu nimellä Turla. Ruohosen mukaan Turla on harjoittanut tiedustelutoimintaa kybermaailmassa ainakin vuodesta 2004.