Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan on jatkunut sata päivää – raakalaismainen sota eristi Venäjän ja ajoi Putinin valtakunnan yhä autoritaarisempaan suuntaan

– Julkinen tila Venäjällä on entisestään kavennut, ja keskusteluun on tullut totalitaarisen diskurssin piirteitä, eli kielletään tiettyjen sanojen käyttö tai kuvaillaan täysin valheellisesti asioita. Sota kehystetään osaksi Venäjän kansallista tarinaa, jonka tehtävänä on selittää, mistä konfliktissa on kyse. Lisäksi hyödynnetään hyvin vahvoja ja syvällä olevia viholliskuvia, joilla demonisoidaan vastapuoli. Sitä kautta on jäädytetty se poliittinen tila, jota oli jäljellä, Pynnöniemi kertoo.