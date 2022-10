Venäjän vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmysh uskoo, että sota on aloittanut Putinin lopun – "Hän ei voi selvitä tästä"

Se on paljolti Jarmyshin ansiota. Käytännössä esimerkiksi tviittailu on toiminut niin, että Navalnyi on viestinyt sanomansa vankilassa vieraileville asianajajilleen, jotka ovat taas välittäneet viestin Jarmyshille. Sen jälkeen Navalnyin sosiaalisen median tilejä hallinnoiva Jarmysh on jakanut tiedot sosiaalisessa mediassa. Nyt tämäkin viestinvaihto on hankaloitunut Navalnyin tiukan eristyksen vuoksi.