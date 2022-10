Venäjän veto-oikeuden käyttö ei yllättänyt – kukaan muu ei äänestänyt päätöslauselmaa vastaan, neljä maata pidättäytyi äänestämästä

Päätöslauselmaa yhdessä Albanian kanssa esittäneen Yhdysvaltain YK-lähettiläs Linda Thomas-Greenfield sanoi kokouksen alussa, että turvallisuusneuvoston tehtävä on puolustaa valtioiden suvereniteettia sekä edistää rauhaa ja turvallisuutta. Venäjän lähettiläs Vasili Nebenzia valitti, että on ennenkuulumatonta pyrkiä tuomitsemaan jokin turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta, joilla on veto-oikeus.